A Milano si è tenuto un incontro che ha visto la presenza di Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, con la partecipazione di Gianni Letta. La riunione, durata più di quattro ore, si è conclusa nel pomeriggio. Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di comunicare pubblicamente la propria versione dei fatti, spiegando come sono andate le cose durante l’incontro.

Si è concluso dopo oltre quattro ore il vertice a Milano tra Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, con la partecipazione anche di Gianni Letta, figura storica di raccordo del partito. Un incontro lungo, definito da più fonti come complesso e interlocutorio, convocato per affrontare le tensioni interne a Forza Italia dopo il contraccolpo politico legato alla sconfitta al referendum sulla giustizia. Il confronto non ha prodotto decisioni definitive, ma ha messo in luce tutti i nodi irrisolti che attraversano il partito: dalla scelta del capogruppo alla Camera fino al calendario dei congressi regionali, passando per il tema più ampio della leadership e della riorganizzazione interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incontro Tajani-Berlusconi, Marina e Pier Silvio rompono il silenzio: “È andata così”

Fi: Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoMarina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani.

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoIl panorama politico italiano si trova in una fase di profonda riflessione e riorganizzazione, come testimoniato dall’importante vertice previsto a...

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Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: Fiducia rinnovata nel segretarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: 'Fiducia rinnovata nel segretario' ... tg24.sky.it

Incontro Tajani-Berlusconi, Fi: rinnovata fiducia in segretarioRoma, 10 apr. (askanews) - L'incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in 'un clima ... notizie.tiscali.it

Si è concluso dopo quasi quattro ore il faccia a faccia tra Marina e Piersilvio Berlusconi e Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia ha lasciato da pochi minuti gli uffici Mediaset di Cologno Monzese. All'incontro era presente anche Gianni Letta In x.com

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