il gruppo scout agesci giugliano 1 compie 40 anni

Il gruppo scout AGESCI Giugliano 1 celebra 40 anni di attività. Fondato quattro decenni fa, il gruppo si è sviluppato nel tempo attraverso iniziative di amicizia, avventura e solidarietà. La sua storia si intreccia con quella della città di Giugliano, con numerosi progetti e attività rivolti ai giovani e alla comunità locale. La ricorrenza segna un traguardo importante per il gruppo, che continua a promuovere valori di crescita personale e impegno sociale.

La storia del gruppo scout AGESCI Giugliano 1 è una storia fatta di amicizia, avventura, crescita e aiuto verso gli altri che si intreccia con la storia stessa della città di Giugliano. Se facessimo un sondaggio tra le strade di Giugliano, scopriremmo che la stragrande maggioranza della popolazione sa perfettamente chi sono gli scout. Li ha visti camminare in uniforme, fare attività in parrocchia oppure aiutare durante raccolte di beneficenza. Tuttavia, c’è una sottile differenza tra il "conoscere" e il "capire". Spesso, molte persone pensano che gli scout siano solo una via di mezzo tra un campeggio e un doposcuola alternativo. Pochi si fermano a riflettere su cosa ci sia dietro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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