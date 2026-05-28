Agesci | l’orientamento sessuale non sarà un limite per i capi scout

Agesci ha annunciato che l’orientamento sessuale non sarà più un criterio di esclusione per i capi scout. La modifica riguarda i processi di selezione nei gruppi locali, che non terranno più conto di questa caratteristica. Il nuovo documento ufficiale stabilisce che la scelta dei volontari avverrà senza discriminazioni di natura sessuale, mantenendo l’obiettivo di garantire inclusione e rispetto. Nessuna altra informazione sui dettagli delle nuove linee guida è stata resa pubblica.

? Domande chiave Come cambieranno i criteri di selezione nei gruppi scout locali? Quali sono i nuovi punti chiave del documento ufficiale Agesci? Perché l'associazione ha deciso di cambiare le sue linee guida? Come reagiranno le comunità cattoliche a questa svolta pedagogica??? In Breve Nuove linee guida interne preparano la pubblicazione ufficiale del documento definitivo. L'inclusione diventa pilastro del metodo educativo per formare cittadini consapevoli. La decisione mira a integra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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