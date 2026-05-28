Svolta negli scout Agesci apre alle guide Lgbt 

L’Agesci ha annunciato che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non saranno più motivi di esclusione per chi desidera svolgere ruoli educativi all’interno dell’associazione. La decisione si basa su una nuova policy che elimina discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La modifica riguarda anche le guide LGBT, che potranno ora partecipare senza restrizioni alle attività scout. La posizione dell’organizzazione mira a garantire pari opportunità a tutti i volontari.

L’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l’Associazione guide e scouts cattolici italiani (Agesci) nel documento identità di genere e orientamento sessuale e affettivo approvato dal loro consiglio. «L’orientamento non può esser causa di esclusione». «L’Agesci ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l’orientamento affettivo e l’identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento che le Comunità capi sono chiamate ad esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo», riporta il documento. 🔗 Leggi su Open.online

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