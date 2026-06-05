Il grande volley amatoriale sbarca nell' aretino
Domenica 7 giugno si svolgeranno le finali regionali di pallavolo misto Uisp nell’aretino. La competizione coinvolge diverse squadre amatoriali provenienti dalla regione e si terrà in un impianto sportivo locale. Le partite si giocheranno nel corso della giornata, con un programma che prevede incontri tra le squadre qualificate. L’evento rappresenta un momento di confronto tra appassionati di volley amatoriale.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Il grande volley amatoriale s barca nell'aretino: domenica 7 giugno le finali regionali di pallavolo misto Uisp. Per la prima volta nella storia, il Comitato Uisp Arezzo organizza l'atto conclusivo del campionato regionale. Attesi oltre 100 atleti da tutta la Toscana nelle palestre di Alberoro e Montagnano. Una giornata all'insegna dello sport per tutti, dell'inclusione e della pallavolo amatoriale. Domenica 7 giugno, la provincia di Arezzo diventerà la capitale toscana della pallavolo amatoriale ospitando, per la prima volta in assoluto sotto la regia organizzativa del Comitato Uisp Arezzo, le Finali Regionali di Pallavolo Amatori Misto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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