Il grande jazz al Petrarca libri e mostre | gli eventi nell' Aretino

Giovedì 30 aprile nell'Aretino si svolgono diverse iniziative culturali. Al Petrarca si tiene un concerto di jazz, mentre sono presenti anche esposizioni di libri e mostre artistiche. Sono in programma incontri pubblici e attività rivolte agli appassionati di musica e arte. Per condividere ulteriori eventi o segnalazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

Gli eventi di oggi, giovedì 30 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Poesie, libri e prevenzione: gli eventi del giovedì aretino Leggi anche: Ascanio Celestini e i suoi "poveri Cristi", mostre, libri e escursioni: gli eventi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il grande jazz al Petrarca, libri e mostre: gli eventi nell'Aretino; Giornata Mondiale del Jazz, omaggio a Miles Davis a cent’anni dalla nascita: al Petrarca la tromba di Alex Sipiagin con l’energia della JOTC Open Orchestra; Omaggio a Miles Davis al Teatro Petrarca: ad Arezzo il concerto evento per la Giornata Mondiale del Jazz 2026; Omaggio a Miles Davis al Teatro Petrarca | ad Arezzo il concerto evento per la Giornata Mondiale del Jazz 2026. Un concerto al teatro Petrarca per la Giornata Mondiale del Jazz 2026Giovedì 30 aprile, alle 21.15, è in programma un omaggio al genio di Miles Davis con We want Miles! ... msn.com Il genio di Miles Davis. Jazz al teatro PetrarcaUn disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita. Il progetto porta la firma della Jotc Open Orchestra di Arezzo e del trombettista newyorchese Alex Sipiagin che hanno unito gli ... lanazione.it Omaggio a Miles Davis al Petrarca. #Teletruria #News - facebook.com facebook