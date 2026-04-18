Vicenza rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi | Pistola puntata al volto

Da ildifforme.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vicenza, una rapina si è verificata nella villa di un ex senatore, che è stato minacciato con una pistola e la famiglia è stata sequestrata per circa un’ora. I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sulle modalità dell’irruzione o sui sospettati coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nell’intera comunità locale.

Rapina in villa a Vicenza, l'ex senatore Alberto Filippi è stato e minacciato con pistola e la famiglia sequestrata per un’ora, indagini dei carabinieri in corso Una serata qualunque si è trasformata in unincubo per Alberto Filippi, imprenditore ed ex senatore della Lega, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione sulle colline di Arcugnano, in provincia di Vicenza.Quattro malviventi incappucciati hanno fatto irruzione nella notte tra venerdì e sabato, aggredendolo e sequestrando per circa un’ora lui e la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito, l’assalto è avvenuto intorno alle 23, mentre Filippi stava rientrando a casa dopo una cena.🔗 Leggi su Ildifforme.it

vicenza rapina nella villa dell8217ex senatore alberto filippi pistola puntata al volto
© Ildifforme.it - Vicenza, rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: “Pistola puntata al volto”

Notizie correlate

Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore Alberto Filippi: "Rempito di pugni e pistola puntata in faccia"L’ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso...

Rapina nella villa di Alberto Filippi, l'ex senatore "preso a pugni e pistola puntata contro": il raccontoDopo il sequestro e la rapina nella sua villa, l’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato visitato al Pronto Soccorso.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: ARCUGNANO | Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi; Vicenza, rapina choc in villa ex senatore Lega Filippi: lui minacciato con una pistola, la famiglia sotto sequestro per un'ora; Vittima rapina in villa, 'riempito di pugni e pistola in faccia'.

alberto filippi vicenza rapina nella villaRapina nella villa dell'ex senatore della Lega Alberto Filippi, minacciato con una pistolaLeggi su Sky TG24 l'articolo Rapina nella villa dell'ex senatore della Lega Alberto Filippi, minacciato con una pistola ... tg24.sky.it

alberto filippi vicenza rapina nella villaArcugnano, rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: sequestrato per un'oraQuattro uomini armati e incappucciati hanno agito nella notte portando via gioielli e orologi di lusso. Insieme all'imprenditore c'erano la moglie e le figlie piccole ... rainews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.