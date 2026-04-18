A Vicenza, una rapina si è verificata nella villa di un ex senatore, che è stato minacciato con una pistola e la famiglia è stata sequestrata per circa un’ora. I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sulle modalità dell’irruzione o sui sospettati coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nell’intera comunità locale.

Rapina in villa a Vicenza, l'ex senatore Alberto Filippi è stato e minacciato con pistola e la famiglia sequestrata per un’ora, indagini dei carabinieri in corso Una serata qualunque si è trasformata in unincubo per Alberto Filippi, imprenditore ed ex senatore della Lega, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione sulle colline di Arcugnano, in provincia di Vicenza.Quattro malviventi incappucciati hanno fatto irruzione nella notte tra venerdì e sabato, aggredendolo e sequestrando per circa un’ora lui e la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito, l’assalto è avvenuto intorno alle 23, mentre Filippi stava rientrando a casa dopo una cena.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vicenza, rapina nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi: “Pistola puntata al volto”

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Temi più discussi: ARCUGNANO | Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi; Vicenza, rapina choc in villa ex senatore Lega Filippi: lui minacciato con una pistola, la famiglia sotto sequestro per un'ora; Vittima rapina in villa, 'riempito di pugni e pistola in faccia'.

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