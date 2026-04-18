Un uomo, ex senatore e imprenditore, è stato vittima di una rapina con sequestro nella sua villa situata in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, quattro persone sono entrate nell’abitazione al suo rientro e hanno aggredito la vittima, colpendola con pugni e minacciandola con una pistola puntata in faccia. La scena si è protratta per circa un’ora, durante la quale l’uomo è stato tenuto sotto controllo dai malviventi.

L’ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un’ora. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00 di ieri sera. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, sono sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando l’auto in garage e lo hanno portato all’interno dell’abitazione, dove c'erano la moglie e le figlie piccole. Qui i malviventi hanno preso l’imprenditore e lo hanno portato a forza in un’altra stanza, rubando orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e delle borse.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore Alberto Filippi: "Rempito di pugni e pistola puntata in faccia"

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