Il Gran Galà del Calcio si trasferisce alla Scala | sul palco salgono i tenori del pallone
Il Gran Galà del Calcio si svolge per la prima volta alla Scala, il teatro milanese dedicato alla musica e alle arti. L’evento, che normalmente si tiene in altre sedi, si sposta temporaneamente nel celebre teatro per ospitare i protagonisti del calcio. La manifestazione è organizzata dall’associazione italiana calciatori e rappresenta un’occasione per premiare i migliori del campionato. La serata vede sul palco calciatori e rappresentanti del mondo sportivo, con la partecipazione di ospiti e premiati.
Milano, 5 giugno 2026 – Dalla grande lirica al grande calcio. Il teatro alla Scala per un giorno smette i panni di casa milanese della musica e delle arti in generale per fare spazio al pallone, a suo modo un’arte, seppure “fatta con i piedi”, ospitando il Gran Galà del Calcio AIC. Accadrà mercoledì 2 settembre: l’evento, altra novità di questa stagione, verrà realizzato in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Per la prima volta il Gran Galà anticipa il tradizionale appuntamento di fine anno scegliendo una nuova collocazione nel calendario, con l’obiettivo di inaugurare simbolicamente la nuova stagione calcistica attraverso una serata esclusiva dedicata ai grandi protagonisti di quella appena conclusa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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