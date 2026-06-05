Il Gran Galà del Calcio si trasferisce alla Scala | sul palco salgono i tenori del pallone

Notizia in breve

Il Gran Galà del Calcio si svolge per la prima volta alla Scala, il teatro milanese dedicato alla musica e alle arti. L’evento, che normalmente si tiene in altre sedi, si sposta temporaneamente nel celebre teatro per ospitare i protagonisti del calcio. La manifestazione è organizzata dall’associazione italiana calciatori e rappresenta un’occasione per premiare i migliori del campionato. La serata vede sul palco calciatori e rappresentanti del mondo sportivo, con la partecipazione di ospiti e premiati.