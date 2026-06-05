“La metà degli italiani vuole il nucleare”. Lo ha dichiarato il noto sondaggista Renato Mannheimer durante un'intervista a L'Aria che Tira, il programma di approfondimento politico e attualità in onda tutti i giorni su La7. “Noi siamo cambiati, gradatamente è cresciuta nel Paese l'apertura verso il nucleare. - ha osservato l'esperto - Grossomodo dicono di essere favorevoli al nucleare il 50% dei cittadini, quindi siamo a metà. Qualche ricerca è sopra il 50%, qualcuna sotto, ma siamo lì. Quello che manca ancora in Italia è l'informazione sul nucleare sostenibile. Tuttavia c'è stata una crescita graduale negli anni, dai tempi del referendum, tra il 5 e il 10% all'anno si convincono”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Il governo spinge per il nucleare e il sondaggio apre la strada: “Gli italiani ora lo vogliono”

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