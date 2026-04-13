Un recente sondaggio rivela che circa due terzi degli israeliani sono favorevoli alla continuazione delle operazioni militari, opponendosi a un'estensione del cessate il fuoco negoziato dagli Stati Uniti con l’Iran. Inoltre, il 39% degli intervistati si colloca su posizioni più a destra rispetto al premier in merito alla questione iraniana. I risultati indicano una preferenza diffusa per il mantenimento dello scontro in corso, con una forte opposizione a eventuali pause nelle ostilità.

Cosa vogliono gli israeliani, la pace o la guerra? Circa due terzi sono a favore della prosecuzione del conflitto e contrari a qualunque estensione del precario cessate il fuoco concordato nei giorni scorsi dagli Usa con l’Iran attraverso la mediazione pachistana. Lo rivela un nuovo sondaggio, realizzato dall’ Università Ebraica di Gerusalemme e ripreso da vari media britannici tra cui il Guardian online. Stando alla rilevazione, il 61% pensa in particolare che il governo di Benyamin Netanyahu debba continuare a colpire il Libano, come sta facendo. Mentre in relazione agli attacchi diretti dell’Idf contro l’ Iran ritiene che la tregua non vada ampliata oltre le due settimane concordate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli israeliani vogliono che la guerra continui: lo rivela un sondaggio. E il 39% è ancora più a destra di Netanyahu sull’Iran

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La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.