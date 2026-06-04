Nucleare cosa ne pensano davvero gli italiani Il sondaggio | colpo di scena!

Un sondaggio rivela che il 45% degli italiani si dice favorevole all’uso dell’energia nucleare come soluzione alla crisi energetica, mentre il 35% si oppone. La maggioranza teme rischi ambientali e di sicurezza, ma molti apprezzano la rapidità di produzione di energia. I dati mostrano un’Italia divisa tra il desiderio di ridurre le emissioni e le preoccupazioni legate ai potenziali pericoli nucleari.

Gli italiani guardano alla transizione ecologica con interesse crescente, ma tra speranze, dubbi e contraddizioni. È il quadro che emerge dalla ricerca realizzata dall’istituto Youtrend per Green&Blue, presentata durante la giornata inaugurale del Festival Green&Blue 2026 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Uno dei temi che continua a dividere maggiormente l’opinione pubblica è quello del nucleare. Secondo l’indagine, il 46% degli intervistati considera positiva la possibilità di rafforzare l’indipendenza energetica del Paese attraverso questa fonte, mentre il 36% ne apprezza il potenziale contributo al contenimento dei costi dell’energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Nucleare in italia dal dire al fare - Mercoledì, 10 Dicembre 2025

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