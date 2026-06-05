Il governatore Giani alla presentazione del libro del portavoce Unicef | Andrò presto a Kiev
Il governatore toscano ha annunciato che presto si recherà a Kiev durante la presentazione di un libro del portavoce di Unicef Italia. La cerimonia si è svolta a Firenze e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali. La visita in Ucraina sarà ufficializzata prossimamente. L'evento ha attirato l'attenzione sui temi della solidarietà e dell’impegno internazionale, senza dettagli specifici sulle date o sulle modalità del viaggio.
FIRENZE – L’asciutta cronaca di Andrea Iacomini, giornalista e portavoce di Unicef Italia impegnato in una costante attività informativa sui fronti di guerra, dal Kurdistan iracheno alla Libia, racconta la realtà di un’Ucraina in bilico fra normalità e tragedia nel suo libro La forza sia con te, presentato ieri (4 giugno) a Firenze a palazzo Strozzi Sacrati dallo stesso autore assieme al presidente della Regione Eugenio Giani, con gli interventi, fra gli altri, di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Maria Grazia Giuffrida, presidente dell’Istituto degli Innocenti, il direttore generale di Unicef Italia Paolo Rozera e la direttrice Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale Regina De Dominicis. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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