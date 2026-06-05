Il governatore Giani alla presentazione del libro del portavoce Unicef | Andrò presto a Kiev

Notizia in breve

Il governatore toscano ha annunciato che presto si recherà a Kiev durante la presentazione di un libro del portavoce di Unicef Italia. La cerimonia si è svolta a Firenze e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali. La visita in Ucraina sarà ufficializzata prossimamente. L'evento ha attirato l'attenzione sui temi della solidarietà e dell’impegno internazionale, senza dettagli specifici sulle date o sulle modalità del viaggio.