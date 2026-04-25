Mercoledì 29 aprile a Roma si terrà la presentazione del libro “Si fa presto a dire impresa”, curato dalla Cna. L’evento si svolgerà nella mattinata, alle 11, presso il tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra. Alla manifestazione parteciperà anche un noto economista, che discuterà dei temi affrontati nel volume. La presentazione è rivolta a imprenditori e operatori del settore.

ROMA - Verrà presentato a Roma, nella mattinata di mercoledì 29 aprile, al tempio di Vibia Sabina e Adriano, in piazza di Pietra, alle ore 11, il libro “Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole” a cura della Cna. Alla presentazione interverranno Sabino Cassese, Giudice emerito Corte Costituzionale; Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici; Marco Capozi, responsabile Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi Cna, e Dario Costantini, Presidente nazionale Cna. Modera i lavori Lao Petrilli.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cottarelli alla presentazione del libro “Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole” a cura della Cna

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