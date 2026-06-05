Il leader di Futuro nazionale ha affermato che una parte del suo elettorato proviene dai 5 Stelle. La formazione politica avrà un ruolo nelle prossime elezioni, anche se il suo peso preciso rimane incerto. La presenza del partito si inserisce in un quadro più ampio di tentativi di attrarre voti da diverse aree politiche. La strategia include anche un'apertura verso il centro-sinistra, senza specificare dettagli sulle alleanze o sui risultati attesi.

È ancora un rebus. Un dato certo esiste: Futuro nazionale avrà un peso elettorale. Mentre le truppe di Roberto Vannacci (foto) aumentano (prima dell’assemblea costituente - raccontano - verrà annunciata l’adesione dei deputati Pierro e Bergamini, da Fi e di Furgiuele e Boff, dalla Lega), gli analisti provano a disegnare gli scenari del futuro. Per Antonio Noto di Noto Sondaggi, però, manca un dato essenziale: «La legge elettorale sarà decisiva». In effetti, le regole del gioco influiranno sulla composizione delle coalizioni, come sempre. «È difficile stimare partiti che non esistono », premette Noto, «spesso sono sovradimensionati». Futuro nazionale, infatti, nascerà in via ufficiale i prossimi 13 e 14 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il generale a caccia di voti anche a sinistra: "Parte del suo elettorato viene dai 5Stelle"

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