Trump la spaccatura con il Papa e i timori Midterm | buona parte del suo elettorato è cattolico

Un presidente americano ha rivolto un attacco senza precedenti nei confronti di un Papa, entrambi di origine statunitense. Questa presa di posizione ha suscitato discussioni nel mondo politico e religioso, considerando che gran parte del suo elettorato si identifica come cattolico. L'episodio richiama alla memoria una celebre frase attribuita a un leader sovietico durante la conferenza di Jalta, riferendosi a tensioni e divisioni tra figure di alto livello internazionale.

L'attacco senza precedenti di un presidente americano a un Pontefice, tra l'altro americano come lui, riporta alla memoria una frase attribuita a Stalin, durante la conferenza di Jalta. Commentando le pressioni di Pio XII per una pace giusta, il dittatore sovietico si domandò retoricamente: "Quante divisioni ha il Papa?". Lo sprezzo per l'autorità spirituale, tutte le volte che cerca di dire la sua sulle grandi questioni temporali, affonda le radici nel tempo: nell'idea che qui in terra possa esistere un potere assoluto e insindacabile, sia che tragga origine dalla rivoluzione comunista, sia che derivi da uno schiacciante consenso elettorale, com'è in effetti è stato quello che ha riportato Donald Trump alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, la spaccatura con il Papa e i timori Midterm: buona parte del suo elettorato è cattolico Procaccini: "A una parte del nostro elettorato piace Putin, ma Cirielli non la rappresenta""La convergenza su Putin, semmai, è di Conte e Salvini", ci dice l'eurodeputato FdI Nicola Procaccini. Azzurra Ferretti scomparsa a Roma: la lite col fidanzato, la discussione con la nonna, i timori del papàSono ore di angoscia a Roma per la scomparsa di Azzurra Ferretti, 19 anni, sparita da lunedì 26 gennaio nella zona di Centocelle. “Trump come Gesù”: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca