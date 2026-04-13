Trump la spaccatura con il Papa e i timori Midterm | buona parte del suo elettorato è cattolico

Da ilmessaggero.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presidente americano ha rivolto un attacco senza precedenti nei confronti di un Papa, entrambi di origine statunitense. Questa presa di posizione ha suscitato discussioni nel mondo politico e religioso, considerando che gran parte del suo elettorato si identifica come cattolico. L'episodio richiama alla memoria una celebre frase attribuita a un leader sovietico durante la conferenza di Jalta, riferendosi a tensioni e divisioni tra figure di alto livello internazionale.

L'attacco senza precedenti di un presidente americano a un Pontefice, tra l'altro americano come lui, riporta alla memoria una frase attribuita a Stalin, durante la conferenza di Jalta. Commentando le pressioni di Pio XII per una pace giusta, il dittatore sovietico si domandò retoricamente: "Quante divisioni ha il Papa?". Lo sprezzo per l'autorità spirituale, tutte le volte che cerca di dire la sua sulle grandi questioni temporali, affonda le radici nel tempo: nell'idea che qui in terra possa esistere un potere assoluto e insindacabile, sia che tragga origine dalla rivoluzione comunista, sia che derivi da uno schiacciante consenso elettorale, com'è in effetti è stato quello che ha riportato Donald Trump alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Trump, la spaccatura con il Papa e i timori Midterm: buona parte del suo elettorato è cattolico

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