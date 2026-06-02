La sinistra inventa una tassa al giorno E subito parte l’inutile caccia ai ricchi
Il governo ha approvato numerose nuove tasse, alimentando una crescente pressione fiscale. Contestualmente, si intensificano le discussioni sulla tassazione dei ricchi, spesso accompagnate da campagne mediatiche e politiche. Non ci sono state modifiche significative ai livelli di imposizione fiscale già esistenti, ma si continua a proporre nuove imposte o aumenti, con l’obiettivo di reperire risorse per il bilancio statale. La discussione sulla tassazione rimane centrale nel dibattito pubblico.
Non è dato sapere se sia un riconoscimento all'ex ministro dell'Economia del secondo governo Prodi, Tommaso Padoa Schioppa, che nel 2007, ospite di Lucia Annunziata a In Mezz'ora, si spinse fino a dire: «Le tasse? Dovremmo avere il coraggio di dire che sono una cosa bellissima e civilissima». Fatto sta che il campo larghissimo del centrosinistra sembra aver fatto tesoro della massima di Padoa Schioppa e ogni giorno propone una nuova tassa. La più lesta è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, in lizza per guidare il centrosinistra e foriera di iniziativa per ingraziarsi l'elettorato più di sinistra: «Io sono sempre stata favorevole a livello europeo a introdurre una tassazione sui miliardari e sui grandi patrimoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Great-grandson live streams his grandmas cultivation and becomes rich overnight
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