Il governo ha approvato numerose nuove tasse, alimentando una crescente pressione fiscale. Contestualmente, si intensificano le discussioni sulla tassazione dei ricchi, spesso accompagnate da campagne mediatiche e politiche. Non ci sono state modifiche significative ai livelli di imposizione fiscale già esistenti, ma si continua a proporre nuove imposte o aumenti, con l’obiettivo di reperire risorse per il bilancio statale. La discussione sulla tassazione rimane centrale nel dibattito pubblico.

Non è dato sapere se sia un riconoscimento all'ex ministro dell'Economia del secondo governo Prodi, Tommaso Padoa Schioppa, che nel 2007, ospite di Lucia Annunziata a In Mezz'ora, si spinse fino a dire: «Le tasse? Dovremmo avere il coraggio di dire che sono una cosa bellissima e civilissima». Fatto sta che il campo larghissimo del centrosinistra sembra aver fatto tesoro della massima di Padoa Schioppa e ogni giorno propone una nuova tassa. La più lesta è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, in lizza per guidare il centrosinistra e foriera di iniziativa per ingraziarsi l'elettorato più di sinistra: «Io sono sempre stata favorevole a livello europeo a introdurre una tassazione sui miliardari e sui grandi patrimoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra inventa una tassa al giorno. E subito parte l’inutile caccia ai ricchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Great-grandson live streams his grandmas cultivation and becomes rich overnight

Notizie e thread social correlati

New York, Zohran Mamdani prende ai ricchi per dare ai poveri? Dalla tassa sulle seconde case di lusso ai supermercati comunali a prezzi calmieratiDopo i primi cento giorni in carica, il sindaco di New York ha avviato iniziative mirate a modificare alcune politiche fiscali e sociali della città.

Tajani propone una tassa sui super ricchi a Milano: rischio fugheIl leader politico ha avanzato l’idea di introdurre una tassa sui super ricchi nel capoluogo lombardo, suscitando preoccupazioni riguardo a...

Argomenti più discussi: Cacciari: A Venezia una batosta inimmaginabile. Martella? Mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui; Così Cerno smaschera la sinistra islamista e dà un consiglio alla destra: Sii te stessa, basta con i … sì, ma…; Edgar Morin: la mia sinistra e …; La destra insegue Vannacci, la sinistra Conte: da Calenda a Carfagna, il centro c’è (ma continua a litigare).

come posso convertire il mio collage fotografico (a sinistra) in una forma di mappa (a destra)? reddit