Il gattino Leone è stato cremato le ceneri al canile di Cava de' Tirreni | Il suo ultimo viaggio d' amore

Le ceneri di Leone, il gatto randagio scuoiato vivo ad Angri nel dicembre 2023, sono tornate al Canile Municipale di Cava de' Tirreni. La magistratura ha dissequestrato il corpo dell'animale, trattenuto a fini investigativi, e lunedì scorso Leone è stato cremato al Dog Park di Ottaviano, che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Cat meets Lion: From Prey to Family.

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