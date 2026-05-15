Tornano le Notti di Stelle al Palazzo San Giovanni di Cava de' Tirreni | ecco il programma

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Notti di Stelle” saranno una serie di appuntamenti che vedranno la città di Cava de’ Tirreni protagonista di serate all’insegna della musica, del buon gusto, dell’ironia e soprattutto del buon cibo, realizzato dai grandi chef di Palazzo San Giovanni. Dalla cucina della struttura ai suoi giardini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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