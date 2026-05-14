Il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni e l’albo d’oro nel cuore di San Pietro | l’abbraccio di Papa Leone XIV alla delegazione metelliana

Nel cuore di Cava de’ Tirreni, il Sacrario Militare e l’albo d’oro rappresentano simboli di memoria e riconoscimento per i caduti della città. Durante un pellegrinaggio giubilare, una delegazione locale ha portato i nomi dei defunti al Santo Padre, che ha incontrato i partecipanti in un momento di affetto e rispetto. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti civili e militari, uniti nel ricordare i sacrifici compiuti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Fede, memoria e impegno civile si intrecciano nel pellegrinaggio giubilare: i nomi dei caduti cavesi portati in omaggio al Santo Padre. Il silenzio solenne di Piazza San Pietro, rotto solo dal battito dei cuori di migliaia di fedeli, ha fatto da cornice a una giornata che resterà scolpita nella storia del Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni. Mercoledì 13 maggio, in occasione dell’Anno Giubilare della Chiesa Castrense, la delegazione cavese ha vissuto il momento culminante del suo pellegrinaggio romano: l’incontro con il Santo Padre, Papa Leone XIV. Sotto un cielo limpido, il Presidente Daniele Fasano ha guidato il gruppo in un percorso di fede e memoria, portando idealmente con sé il sacrificio dei caduti che riposano nel Sacrario cittadino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni e l’albo d’oro nel cuore di San Pietro: l’abbraccio di Papa Leone XIV alla delegazione metelliana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Veglia pasquale a San Pietro, la prima di Papa Leone XIVDai battesimi per i neofiti durante la liturgia nella Basilica vaticana alla Messa di Pasqua di domani con la benedizione Urbi et Orbi Sarà la... Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita – Il video(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 05-04-26 Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita A San Pietro oltre 50 mila fedeli per... Temi più discussi: Il Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni a Roma; A Levico il Primo Festival della Storia e della Memoria; 75° anniversario - Ara Pacis Mundi; Levico Terme, presentato il 1° Festival della Storia e della Memoria: una settimana di incontri e riflessioni. #Religione Il Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni a Roma x.com Il Sacrario militare di Rovereto riapre dopo un lungo restauroDopo un lungo periodo di chiusura per restauro, il Sacrario militare di Castel Dante, monumento simbolo di Rovereto, sarà restituito alla città e reso di nuovo accessibile ai visitatori. La cerimonia ... ansa.it Fontana al Sacrario militare di Redipuglia per il 4 novembreIl presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha partecipato oggi alla cerimonia della resa degli onori ai caduti al Sacrario militare di Redipuglia (Gorizia) in occasione delle ... ansa.it