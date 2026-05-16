Anguissa e il Napoli | futuro ancora in bilico ma spunta un’idea di De Laurentiis

Il futuro di Frank Anguissa al Napoli continua a essere incerto, anche se la società sembra aver già preso una decisione iniziale. La situazione sul suo eventuale ritorno o partenza non è ancora chiarissima e le trattative sono ancora in corso. La decisione definitiva non è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore rimane in attesa di sviluppi. In questo scenario, si fanno strada alcune ipotesi, ma nessuna conferma ufficiale.

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