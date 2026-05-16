Anguissa e il Napoli | futuro ancora in bilico ma spunta un’idea di De Laurentiis
Il futuro di Frank Anguissa al Napoli continua a essere incerto, anche se la società sembra aver già preso una decisione iniziale. La situazione sul suo eventuale ritorno o partenza non è ancora chiarissima e le trattative sono ancora in corso. La decisione definitiva non è stata comunicata ufficialmente, e il giocatore rimane in attesa di sviluppi. In questo scenario, si fanno strada alcune ipotesi, ma nessuna conferma ufficiale.
Il futuro di Frank Anguissa al Napoli resta incerto, anche se il club sembra aver già definito una prima mossa strategica. La società azzurra, infatti, sarebbe pronta a esercitare l’opzione per prolungare automaticamente il contratto del centrocampista camerunese fino al 30 giugno 2027. Una scelta considerata quasi inevitabile per preservare il valore del giocatore e mantenere saldo il controllo sul suo destino professionale. Secondo quanto riportato dall’ediziione di ieri del Corriere dello Sport, infatti, l’estensione dell’accordo rappresenterebbe una tutela per il Napoli. Senza il rinnovo automatico, Anguissa rischierebbe infatti di avvicinarsi alla scadenza contrattuale, creando il pericolo di una futura partenza a costo zero. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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