Allegri-Milan la richiesta che può far saltare tutto | addio ai rossoneri in vista

Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan sembra essere in bilico, nonostante abbia un contratto fino alla prossima stagione. Voci di mercato indicano che il tecnico potrebbe lasciare la guida della squadra prima della scadenza, mettendo in discussione la continuità del rapporto con il club. La situazione crea incertezza tra i tifosi e i dirigenti, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri attuali.

Nonostante un contratto in essere anche per la prossima stagione, il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dal Milan. Massimiliano Allegri potrebbe dire addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri è pronto a chiedere un calciomercato in grado di rinforzare in maniera netta la rosa a sua disposizione. Nel caso in cui la risposta da parte del club fosse negativa, il tecnico livornese sarebbe pronto a fare le valigie abbandonando Milanello dopo un anno e valutando nuove esperienze. Non è un mistero che il nome di Massimiliano Allegri sia uno dei più caldi per quello che riguarda la nazionale italiana dopo la mancata qualificazione al mondiale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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