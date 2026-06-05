Dal 13 al 20 giugno si svolge a Castiadas, in Sardegna, la convention annuale di GreenVision dedicata alla professione di ottico. L’evento prevede una serie di dibattiti e sessioni di approfondimento sulla formazione e le competenze nel settore dell’ottica. La manifestazione si tiene presso l’Igv Club Santagiusta e coinvolge professionisti e operatori del settore. Non sono stati comunicati dettagli sui relatori o sui temi specifici trattati durante l’evento.

Una serie di dibattiti e approfondimenti sulla professione di ottico animerà la convention annuale di GreenVision, che andrà in scena dal 13 al 20 giugno all’Igv Club Santagiusta a Castiadas, nel cagliaritano. L’evento vedrà la presenza di circa 900 partecipanti provenienti da tutta Italia aderenti a GreenVision, insieme a molti rappresentanti del mondo medico e scientifico, dell’industria ottica e dell’occhialeria. “Uno dei passaggi più attesi sarà la presentazione delle nuove linee di prodotto a marchio GreenVision, da sempre tra i momenti di maggiore richiamo della Convention”, si legge in un comunicato del Gruppo. “È un appuntamento che i nostri soci e tutto il settore attendono, consapevoli che sarà un momento importante di confronto, crescita ed arricchimento professionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il futuro dell’ottica passa dalla formazione: la convention in Sardegna

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