A Sezze, le strade sono interessate dai lavori per l'installazione della fibra ottica, che hanno causato danni alle superfici stradali. In risposta, l'amministrazione comunale ha deciso di revocare le autorizzazioni precedentemente concesse alle aziende coinvolte nei lavori. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente tramite atti formali, segnando un passaggio dalle contestazioni alle azioni legali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Comune di Sezze passa dalle contestazioni agli atti formali e annuncia la revoca delle autorizzazioni rilasciate alle società impegnate nei lavori per la fibra ottica sul territorio comunale. La decisione, assunta con un’azione congiunta tra sindaco e ufficio tecnico, viene motivata con il mancato ripristino delle condizioni di sicurezza e con una situazione definita compromessa sotto il profilo della pubblica incolumità. Strade danneggiate, sottoservizi colpiti, cedimenti e pericoli per la circolazione: a Sezze l’amministrazione comunale sceglie la linea dura. Dopo i ripetuti richiami rimasti senza esito, il Comune ha deciso di diffidare le società coinvolte nei cantieri della fibra e di procedere alla revoca delle autorizzazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, strade martoriate dai lavori per la fibra ottica. Il comune passa al contrattacco

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