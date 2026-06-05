Il Comune di Capannori e la curatela fallimentare stanno cercando di unificare i diversi proprietari dell’ex distilleria Ilda, con l’obiettivo di facilitare l’acquisizione dell’immobile. L’iter si protrae per coordinare una trattativa unica, evitando complicazioni legate alla proprietà frazionata. Non ci sono ancora dettagli su tempi e modalità dell’accordo. La questione riguarda esclusivamente aspetti legali e di gestione della proprietà.

Il Comune di Capannori, insieme alla curatela fallimentare, sta lavorando per riunire i diversi titolari di una parte della struttura per imbastire una trattativa unica, per evitare i problemi connessi ad una proprietà frazionata. E questo richiede tempo, se non altro per individuarli tutti e comunicare loro le intenzioni del Municipio di piazza Moro. La procedura per l’ acquisizione per l’ ex distilleria Ilda, nel centro di Tassignano procede più lentamente di quanto si potesse prevedere per questi motivi. Inizialmente, infatti, sembrava che l’Ente pubblico fosse interessato ad una parte del lotto complessivo, di oltre mille metri quadrati. Invece, come accaduto per il lago della Gherardesca, si è deciso per l’intero patrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro dell’ex distilleria Ilda. Si allunga l’iter per l’acquisizione

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