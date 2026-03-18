Pamaf al via l’iter per l’acquisizione del gruppo Kasanova

Pamaf, società italiana guidata da Antonio Bernardo, ha avviato l’iter per acquisire l’intero capitale di Kasanova, azienda specializzata in articoli per la casa e prodotti per il settore dei casalinghi. La holding ha confermato l’intenzione di portare a termine la transazione, senza indicare una data precisa. L’operazione riguarda il passaggio completo delle azioni di Kasanova alla società di Bernardo.

“L’italiana Pamaf, holding imprenditoriale guidata da Antonio Bernardo, ha confermato l’intenzione di acquisire il 100% delle azioni di Kasanova, azienda attiva nel settore dei casalinghi e degli articoli per la casa, con l’obiettivo di sostenere il rilancio aziendale”. Lo fa sapere il ministero delle Imprese e Made in Italy (Mimit) in una nota in cui spiega che “l’operazione è stata confermata oggi durante il tavolo che si è tenuto al Mimit nel corso del quale Panaf ha ribadito l’impegno a portare a termine il percorso di rilancio aziendale”. “Secondo le condizioni indicate nell’offerta vincolante l’operazione consentirà a Kasanova di... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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