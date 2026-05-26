FiPiLi e Spa iter al via | voto in estate Tre opere per allargarla Pedaggio tir? In futuro sì

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’iter per la gestione della Fi-Pi-Li da parte di Toscana Strade potrebbe partire già questa estate. La società, creata dalla Regione, prevede interventi di ampliamento della strada con tre nuove opere. Inoltre, si parla di un possibile aumento del pedaggio per i tir, che potrebbe essere introdotto in futuro. La procedura amministrativa sembra essere ormai avviata, segnando un passo importante nel progetto di gestione e potenziamento dell’autostrada regionale.

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Firenze, 26 maggio 2026 – L’iter per la realizzazione di Toscana Strade, società pensata dalla Regione per gestire la Fi-Pi-Li, sembra essere davvero pronto a partire. Lo ha ribadito ieri il presidente della Regione, Eugenio Giani, confermando alcune anticipazioni del quotidiano La Repubblica. “La costituzione della società Toscana Strade per gestire la Scg Firenze-Pisa-Livorno è nel programma di questa giunta – ha detto - e quindi, siccome è pronta, nelle prossime settimane porterò quella delibera, naturalmente corretta rispetto a quando la portai in passato e mi fu frenata in Consiglio regionale”. L’approdo in giunta, inizialmente ipotizzato per ieri, potrebbe avvenire anche lunedì prossimo, salvo piccoli rinvii tecnici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: FiPiLi e Spa, iter al via: voto in estate. Tre opere per allargarla. Pedaggio tir? In futuro sì; FiPiLi, nasce la società regionale per rilanciare la superstrada; FiPiLi, pronta la delibera per creare la nuova spa che gestirà la strada. E poi il pedaggio.

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