Firenze, 26 maggio 2026 – L’iter per la realizzazione di Toscana Strade, società pensata dalla Regione per gestire la Fi-Pi-Li, sembra essere davvero pronto a partire. Lo ha ribadito ieri il presidente della Regione, Eugenio Giani, confermando alcune anticipazioni del quotidiano La Repubblica. “La costituzione della società Toscana Strade per gestire la Scg Firenze-Pisa-Livorno è nel programma di questa giunta – ha detto - e quindi, siccome è pronta, nelle prossime settimane porterò quella delibera, naturalmente corretta rispetto a quando la portai in passato e mi fu frenata in Consiglio regionale”. L’approdo in giunta, inizialmente ipotizzato per ieri, potrebbe avvenire anche lunedì prossimo, salvo piccoli rinvii tecnici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FiPiLi e Spa, iter al via: voto in estate. “Tre opere per allargarla. Pedaggio tir? In futuro sì”

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Argomenti più discussi: FiPiLi e Spa, iter al via: voto in estate. Tre opere per allargarla. Pedaggio tir? In futuro sì; FiPiLi, nasce la società regionale per rilanciare la superstrada; FiPiLi, pronta la delibera per creare la nuova spa che gestirà la strada. E poi il pedaggio.