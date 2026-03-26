Negli ultimi anni, i report ambientali indicano un aumento dei siti contaminati nell'area di Arezzo e provincia. Questi siti sono stati classificati come terre avvelenate e il loro numero cresce costantemente, insieme all'estensione territoriale interessata. La mappa dei luoghi interessati mostra una diffusione crescente di aree compromesse, con un incremento evidente di metri quadrati coinvolti nel tempo.

Cave, industrie, rifiuti: comune per comune, ecco le attività che hanno determinato la necessità di bonifica in 517 siti dell'Aretino Le chiamano terre avvelenate. Nei report ambientali vengono indicate con l'inquietante nome di “siti contaminati” e il loro numero nell'Aretino lievita di anno in anno, così come la quantità di metri quadrati che ricoprono. Si parla, complessivamente, di 517 siti in corso di bonifica o bonificati sparsi su 1735,7 ettari di terreno. Pfas e veleni nei fiumi: i contenuti dello studio toscano. Arno, Tevere e quell'inquietante isola di plastica Ci sono tracce di inquinanti "eterni" nelle acque dell'Aretino e possono causare il cancro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Le nostre terre avvelenate. La mappa dei siti contaminati ad Arezzo e in provincia

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