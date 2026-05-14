In Calabria, i lavori di bonifica delle aree contaminate da amianto sono stati sospesi dal 2022 a causa di un blocco dei fondi disponibili. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti che vivono nelle zone interessate, dove persiste il rischio di esposizione alle fibre di amianto. Un rappresentante locale ha denunciato l’impedimento che impedisce ai comuni di accedere alle risorse destinate alle operazioni di bonifica, lasciando in sospeso le procedure di messa in sicurezza delle aree.

? Domande chiave Quali rischi sanitari corrono i cittadini vicino ai siti contaminati?. Perché i comuni calabresi non possono più accedere ai fondi bonifiche?. Come influisce la scadenza del piano regionale sulla sicurezza dei territori?. Chi deve sbloccare le risorse per eliminare l'amianto dai capannoni?.? In Breve Legge regionale 142011 paralizzata dalla scadenza del Piano Regionale Amianto Calabria nel 2022.. Blocco fondi impedisce ai sindaci calabresi di finanziare bonifiche in edifici e capannoni.. De Cicco propone creazione Sportello Regionale Amianto per assistere i Comuni nelle procedure.. Rischio sanitario per cittadini residenti vicino a strutture industriali e manufatti degradati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, amianto fermo dal 2022: De Cicco denuncia il blocco dei fondi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ibla, parcheggio in via Peschiera fermo dal 2018: dubbi sui fondi? Domande chiave Dove sono finiti i 2,5 milioni stanziati nel 2024? Perché il Comune non ha ancora avviato i lavori in via Peschiera? Chi ha deciso...

Cosenza: CUP in crisi, De Cicco chiede incontro urgenteIl 10 marzo 2026, alle ore 14:56, la sanità di Cosenza affronta una crisi operativa che tocca il cuore del territorio cosentino.