Adewale Akinnuoye-Agbaje ha commentato il finale della serie Euphoria, in particolare il personaggio di Alamo Brown, definendolo come “televisione iconica” e affermando che non poteva essere migliore. L’attore ha sottolineato la sua partecipazione alla serie come parte di una lunga tradizione di villain memorabili trasmesse da HBO. La sua interpretazione ha ricevuto riconoscimenti e si distingue come uno degli aspetti più discussi della stagione finale.

Nella gloriosa tradizione dei grandi villain targati HBO, Adewale Akinnuoye?Agbaje ha lasciato un’impronta indelebile. E non si tratta solo di Euphoria. L’attore britannico divenne un volto di culto interpretando Adebisi, il detenuto imprevedibile e spietato di Oz, una delle prime incursioni della Home Box Office nella serialità drammatica e trasgressiva. Vederlo oggi, due decenni più tardi, tornare nei panni di un antagonista freddo e calcolatore in uno dei successi contemporanei della rete e, al tempo stesso, la sua prima serie “per adolescenti”, ha il sapore di un cerchio che si chiude. Nei panni di Alamo Brown, un pappone?spacciatore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il finale di Euphoria analizzato da Adewale Akinnuoye-Agbaje, nella storia Alamo Brown: «È televisione iconica. Meglio di così non si può»

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