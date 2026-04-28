Insieme alla terza stagione di Euphoria, il look di Alamo Brown ha catturato l’attenzione del pubblico. Il suo stile distintivo e i capi indossati sono diventati argomento di discussione tra gli appassionati dello show. Il suo guardaroba, caratterizzato da scelte di abbigliamento originali, ha contribuito a definire l’immagine del personaggio e ha suscitato interesse tra chi segue le tendenze di moda televisiva.

Indipendentemente da come la pensiate sulla terza stagione di Euphoria, Alamo Brown è quel tipo di personaggio che riesce a mettere tutti d’accordo. Trafficante d'armi e di esseri umani, il villain interpretato da Adewale Akinnuoye-Agbaje è una gradita sorpresa in un cast pieno di volti ormai familiari ai fan della serie HBO. Ma non solo: il personaggio porta anche un’inaspettata dose di fascino western all’interno dello show, con un guardaroba fatto di stivali in pelle, rodeo shirt e cappelli da cowboy. A rendere tutto questo possibile sono stati Reid Baker e Inês Amorim, founder e direttori creativi di Ernest W. Baker, brand nato in Portogallo circa otto anni fa e diventato tra i preferiti di Pharrell Williams e svariate star del K-pop.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se in Euphoria il guardaroba di Alamo Brown ruba la scena è merito di questo brand

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