Durante le riprese della terza stagione di Euphoria, l’attore ha mantenuto segreta una sua provenienza diversa da quella interpretata. In realtà, l’attore non è originario della Louisiana, come si pensa nel personaggio, ma viene da Tilbury, un sobborgo dell’Essex in Gran Bretagna. Questa informazione è stata rivelata successivamente, rivelando un dettaglio sulla sua reale origine. La differenza tra il luogo di nascita e il ruolo interpretato ha attirato l’attenzione.

Nei nove mesi di riprese della terza stagione di Euphoria, Adewale Akinnuoye-Agbaje ha tenuto nascosta ai colleghi una cosa importante: l'attore non è davvero originario della Louisiana, ma di Tilbury, un sobborgo dell’Essex, in Gran Bretagna. Molti compagni di cast, a meno di non essersi informati su internet, potrebbero averlo scoperto solo durante il tour promozionale. Questo per dire come Akinnuoye-Agbaje sia un interprete che si immerge totalmente nel suo personaggio. «Devi entrare completamente in quel mondo», spiega durante una chiamata su Zoom, descrivendo il metodo che ha usato per interpretare Alamo Brown, il nuovo cattivo della serie, trafficante di armi e di esseri umani.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Com'è nato Alamo Brown, il cowboy cattivo di Euphoria 3

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