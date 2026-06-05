Il figlio tredicenne di Anna Faris e Chris Pratt è apparso in pubblico per la prima volta dopo anni, partecipando alla premiere di Scary Movie al Paramount Theatre di Los Angeles. La presenza del ragazzo ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato un volto molto simile ai genitori. La serata ha rappresentato un evento speciale, con il giovane che si è mostrato accanto alla madre durante l’evento.

Una serata speciale al Paramount Theatre di Los Angeles ha regalato ai fan un momento raro e toccante: Jack Pratt, il figlio tredicenne di Anna Faris e Chris Pratt, ha fatto la sua apparizione pubblica accanto alla madre in occasione della premiere di Scary Movie. Un evento che assume un significato particolare, considerando che i genitori dell’adolescente hanno sempre scelto di proteggerlo dai riflettori mediatici. Sul red carpet, Anna Faris sfoggiava in un elegante abito nero con paillettes e scollo all’americana, mentre Jack ha optato per un classico completo nero che sottolinea quanto sia cresciuto. Non era solo: accanto a loro c’erano anche il marito dell’attrice, il direttore della fotografia Michael Barrett, e i suoi due figli da una precedente relazione, Margot e Dashiell. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il figlio di Chris Pratt e Anna Faris appare in pubblico dopo anni: tutti notano la stessa cosa

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Chris Pratt & Anna Faris Reunite for Heartwarming Thanksgiving Moment

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