Un video pubblicato da Giulia Valentina mostra un passeggino con un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli utenti online. Nel breve filmato, molti hanno notato un elemento specifico nel passeggino, che ha suscitato numerosi commenti e discussioni. La scena ha portato a una reazione immediata tra gli spettatori, che hanno commentato il particolare che si distingue nel video. La pubblicazione ha generato un dibattito tra gli utenti, divisi tra chi osserva con curiosità e chi critica la scena.

Nel mondo dei social basta un dettaglio di pochi secondi per scatenare migliaia di commenti ed è proprio quello che sta succedendo a Giulia Valentina, influencer e creator torinese seguita da quasi un milione di persone, finita al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di un video in cui compare mentre spinge un passeggino per le scale. Secondo molti utenti, il passeggino sembrerebbe vuoto, dettaglio che ha immediatamente acceso ironie e critiche online, con alcuni utenti che l’hanno accusata di voler trasformare la maternità in contenuto “comico” per distinguersi dalle altre mamme influencer, mentre altri hanno difeso la sua scelta di mantenere la privacy della famiglia lontana dall’esposizione continua dei social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il video di Giulia Valentina divide i social: tutti notano la stessa cosa nel passeggino

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Ma veramente state con i forconi per un video di Giulia Valentina in cui NON si vedono neanche i bambini quando c’è gente che un altro po’ fa le dirette dalla sala parto o posta selfie con il pargoletto che neanche è stato lavato? Ma andate a toccare l’erba x.com

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