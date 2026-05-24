The Terminal List 2 | Chris Pratt torna su Prime Video il 21 ottobre

Il 2026 di Chris Pratt è iniziato con un clamoroso flop cinematografico: Mercy, il thriller sci-fi diretto da Timur Bekmambetov, si è fermato a 53,4 milioni di dollari di incasso mondiale a fronte di un budget di 60 milioni, quando per andare in pari ne sarebbero serviti almeno il doppio. Nel film, Pratt interpreta Chris Raven, un detective accusato di aver ucciso sua moglie che deve dimostrare la propria innocenza in soli 90 minuti davanti a un giudice artificiale, Maddox, interpretato da Rebecca Ferguson. La critica ha stroncato il progetto con un misero 24% su Rotten Tomatoes, ma il pubblico ha risposto in modo completamente diverso: 83%... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Terminal List S2: Chris Pratt | Prime Video

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