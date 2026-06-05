Il connubio perfetto tra movimento, cultura e sostenibilità spegne quest'anno dieci candeline. Nato nel 2017 dall’incontro tra LAMU (Libera Accademia del Movimento Utile) e l'ASD Rosa Running Team, il Festival del Cammino taglia il traguardo della sua decima edizione. Per celebrare questo importante anniversario, la rassegna itinerante che ha già fatto camminare oltre 6.500 persone per più di 2.800 chilometri sceglie una location d'eccezione e fortemente simbolica: Monte Isola, sul Lago d'Iseo. Dal 11 al 14 giugno 2026, l’isola lacustre più grande d’Europa – un territorio per natura privo di auto e votato al silenzio – si trasformerà nel cuore pulsante del viaggio lento e della riconnessione con la natura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Festival del Cammino festeggia 10 anni: edizione speciale a Monte Isola

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