Il Riviera Film Festival festeggia la 10^ edizione | a Sestri Levante i grandi nomi del cinema internazionale

Il Riviera Film Festival celebra la sua decima edizione a Sestri Levante, con la partecipazione di figure di spicco del cinema internazionale e italiano. Tra gli ospiti figurano attori e registi come Matthew Modine, Stephen Frears e Saja Kilani, protagonista del film La Voce di Hind Rajab. Sono inoltre presenti personalità note come Claudio Amendola, Laura Morante, Luca Argentero, Maria Grazia Cucinotta e Antonia Liskova. La manifestazione si svolge nel centro della città ligure, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.