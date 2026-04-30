Il Riviera Film Festival festeggia la 10^ edizione | a Sestri Levante i grandi nomi del cinema internazionale
Il Riviera Film Festival celebra la sua decima edizione a Sestri Levante, con la partecipazione di figure di spicco del cinema internazionale e italiano. Tra gli ospiti figurano attori e registi come Matthew Modine, Stephen Frears e Saja Kilani, protagonista del film La Voce di Hind Rajab. Sono inoltre presenti personalità note come Claudio Amendola, Laura Morante, Luca Argentero, Maria Grazia Cucinotta e Antonia Liskova. La manifestazione si svolge nel centro della città ligure, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.
Dai grandi nomi del cinema internazionale – Matthew Modine, Stephen Frears (nella foto) e Saja Kilani, la protagonista di La Voce di Hind Rajab, ad alcuni degli attori e registi italiani più noti ed amati – Claudio Amendola, Laura Morante, Luca Argentero, Maria Grazia Cucinotta, Antonia Liskova.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Modine, Frears, Morante tra i protagonisti al Riviera international Film festival x.com