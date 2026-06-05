Sabato 6 giugno 2026, i riflettori della nightlife romana si accendono su uno degli appuntamenti clubbing più esclusivi e attesi della stagione. Il celebre format #nice trasformerà la cornice di Viale Maurizio Barendson (Saxa Rubra) nell'epicentro della musica elettronica internazionale, ospitando per una notte l'inarrestabile talento di Charles B. DALLE CATTEDRALI SONORE D'EUROPA A ROMA Considerato uno dei veri e propri "architetti" della nuova scena elettronica, il DJ e produttore parigino Charles B sta ridisegnando i confini del genere. Stabilmente inserito nelle line-up dei più colossali festival del 2026, l'artista arriva a Roma dopo aver infiammato i palchi d'alta quota del Tomorrowland Winter sulle Alpi francesi e in attesa di guidare il prestigioso Cocoricò Électro Festival nella suggestiva Valle della Loira. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Il fenomeno della "Classical techno" sbarca a Roma: la Star internazionale Charles B ospite d'eccezione all'evento #Nice

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