Galactica torna al Cocoricò | due notti con i big della hard techno internazionale

Il Cocoricò si prepara a ospitare nuovamente Galactica, uno degli eventi più attesi nel panorama della musica elettronica. La manifestazione si svolgerà nelle notti del 24 e 25 aprile, con un cartellone che comprende artisti riconosciuti nel settore dell’hard techno internazionale. La location, nota per aver ospitato numerosi eventi di rilievo, tornerà a essere teatro di due serate con una line-up dedicata a sonorità dure e ritmiche.

Il Cocoricò, tempio della musica elettronica, accoglie il ritorno di Galactica, atteso il 24 e 25 aprile con una line-up che rappresenta alcune delle espressioni più distintive dell’hard techno contemporanea.I protagonisti della prima giornata sono Nico Moreno, dj e producer francese tra i.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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