A Roma, nel Parco de’ Medici, si svolge un evento dedicato agli appassionati di Star Wars in occasione dell’uscita del nuovo film “The Mandalorian and Grogu”. L’iniziativa comprende attività speciali e opportunità di foto con elementi ispirati alla saga. I fan possono partecipare a momenti di interazione e scattare fotografie ricordo dell’evento. La manifestazione si svolge in una location aperta al pubblico e si rivolge a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza legata all’universo di Star Wars.

Cosa: Evento speciale e attività di photo opportunity dedicati ai fan in occasione dell’uscita del nuovo film Star Wars: The Mandalorian and Grogu.. Dove e Quando: The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, mercoledì 20 maggio (dalle ore 18:00) e sabato 23 maggio 2026 (dalle ore 17:00 alle 22:00).. Perché: Per trasformare la proiezione in un’esperienza collettiva e immersiva, celebrando la passione per la saga con menù a tema, gadget esclusivi e momenti di interazione.. L’attesa è finalmente terminata per milioni di appassionati in tutto il mondo e, in particolare, per il nutrito pubblico della Capitale. L’universo narrativo più celebre e longevo della storia del cinema contemporaneo si prepara a conquistare nuovamente il grande schermo con un capitolo che promette di unire generazioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Star Wars sbarca a Roma Parco de’ Medici

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