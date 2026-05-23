Un rappresentante del Fenerbahce ha annunciato che sarebbe pronta un’offerta per Paolo Maldini, ex capitano e dirigente del Milan. Maldini, che si trova in Turchia, potrebbe assumere un ruolo dirigenziale nel club in vista delle elezioni previste per i primi di giugno. La trattativa è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli sull’offerta o sulla posizione specifica. La notizia ha generato attenzione tra gli appassionati di calcio.

Novità dalla Turchia per Paolo Maldini: l’ex capitano del Milan e dirigente calcistico, sarebbe pronto ad assumere un ruolo dirigenziale nel Fenerbahce in vista delle elezioni del 6-7 giugno. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti turche, Hakan Safi, candidato alla presidenza del club gialloblù, avrebbe incontrato Maldini per discutere di un possibile progetto sportivo internazionale, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldini verso il Fenerbahce, “pronta un’offerta”

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