Il 8 giugno alle 20:00 si svolgerà la tredicesima edizione del Trofeo Estivo Nave, una corsa che si svolge sulle rive dell’Arno al tramonto. La partenza è prevista dalla sede dell’Arci SMS Nave, situata in via Villamagna a Nave a Rovezzano. La manifestazione si svolge ogni anno in questa data e luogo, attirando appassionati di corsa che partecipano all’evento serale.

Firenze, 5 giugno 2026 – Sulle rive dell’Arno torna il fascino della corsa al tramonto con la tredicesima edizione del Trofeo Estivo Nave, in programma lunedì 8 giugno con partenza alle 20:00 dalla sede dell’Arci SMS Nave, in via Villamagna a Nave a Rovezzano. Una “sunset run” che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio preciso nel calendario podistico fiorentino, grazie a un percorso di 9,9 km per la prova non competitiva e a un tracciato di 5 km dedicato a camminatori e Nordic Walking. Il contesto è quello tipico di questa zona dell’Arno: luce bassa, riflessi sull’acqua e un passaggio che attraversa il fiume per due volte, elemento distintivo che contribuisce a rendere riconoscibile la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fascino della corsa al tramonto con il Trofeo Estivo Nave

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