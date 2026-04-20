Petrolio ancora in corsa dopo il sequestro della nave iraniana Wti +6,19%

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento questa mattina, con il WTI che sale del 6,19%, dopo che gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave iraniana nello stretto di Hormuz. La decisione ha provocato una reazione immediata sul mercato, che ha visto un rialzo dei prezzi del greggio. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità delle forniture di petrolio nella regione.

Il petrolio continua la sua corsa questa mattina dopo il sequestro della nave iraniana nello stretto di Hormuz da parte degli americani. Il Brent avanza del 5,53% a 95,38 dollari al barile e il Wti guadagna il 6,19% a 89,04 dollari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Petrolio ancora in corsa dopo il sequestro della nave iraniana, Wti +6,19% Notizie correlate Iran-Stati Uniti, tensione alle stelle dopo il sequestro della nave cargo. Teheran: “Ora rispondiamo”. Vola il prezzo del petrolioSale la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo il sequestro di una nave cargo nel Golfo dell’Oman . Petrolio impazzisce: il WTI schizza del 7,5% dopo lo scontro USA-IranLe tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno provocato un violento scossone sui mercati energetici questo lunedì 20 aprile, con il prezzo del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ++ Petrolio ancora in corsa dopo il sequestro della nave iraniana, Wti +6,19% ++; ++ Petrolio ancora in corsa dopo il sequestro della nave iraniana, Wti +6,19% ++; Mercati ancora volatili, vendite sul dollaro e borse in verde con la frenata del petrolio; Aie, allarme per shock storico del petrolio per la guerra in Iran. Petrolio ancora in corsa dopo il sequestro della nave iraniana, Wti +6,19%(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il petrolio continua la sua corsa questa mattina dopo il sequestro della nave iraniana nello stretto di Hormuz da parte degli americani. I. Brent avanza del 5,53% a 95,38 ... notizie.tiscali.it Nuova corsa del petrolio, salgono ancora i prezzi ai distributoriE' durata solo lo spazio di una mattina la pausa nel rialzo del prezzo del petrolio che, dopo essere sfumata l'ipotesi di una tregua immediata di 45 giorni fra Iran e Usa, ha ripreso a correre finendo ... ansa.it Il petrolio alle stelle dopo il blitz contro l’imbarcazione - facebook.com facebook "Tramite Bruxelles, abbiamo ricevuto un'indicazione dall'Ucraina che sono pronti a ripristinare le consegne di petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba già lunedì, a condizione che l'Ungheria revochi il suo blocco al prestito Ue da 90 miliardi di euro". Lo dichi x.com