Il dopo Milano di Sala il sindaco guarda a Roma | La mia candidatura in Parlamento? A questo punto è quasi inevitabile

Il sindaco di Milano ha dichiarato che la sua candidatura alle elezioni politiche del 2027 è quasi inevitabile, affermando che non ci sono molte alternative. La sua affermazione arriva dopo l’esperienza amministrativa in città e davanti a un possibile impegno a livello nazionale. Durante un’intervista radiofonica, ha sottolineato che la decisione è presa e che si tratta di un passo naturale nel percorso politico. La scelta di candidarsi sembra essere ormai consolidata, senza indicazioni di ripensamenti.

Milano, 5 giugno 2026 – " Non ci sono molte alternative" alla candidatura alle Politiche 2027. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato dal programma di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”. Alla domanda se lascerà la politica, quando tra un anno terminerà il suo secondo mandato da sindaco, Sala ha risposto: "Io vorrei continuare, ma non lo sento come un obbligo e ci devono essere delle condizioni. Sono uno abbastanza operativo, devo trovare qualcosa che sia interessante e su cui posso dare un contributo. Non voglio essere un peso per nessuno". https:www.ilgiorno.itmilanopoliticafuturo-sindaco-sala-f8mcdbfg L’allenatore di calcio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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