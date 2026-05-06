Dopo Sala Majorino rompe il silenzio sulla candidatura a sindaco | Vedremo ne parleremo
Pierfrancesco Majorino ha risposto con un “vedremo” alla domanda sulla possibile candidatura a sindaco di Milano, ripetendolo più volte. La sua dichiarazione arriva dopo che il sindaco attuale ha annunciato di non volersi ricandidare. Non ci sono state conferme ufficiali né dichiarazioni dettagliate sui piani futuri dell’esponente politico. La situazione resta aperta, senza indicazioni precise sulle sue intenzioni in vista delle prossime elezioni amministrative.
Non ha detto di no, Pierfrancesco Majorino. Ha detto “vedremo”, anzi raddoppiato: “Vedremo, vedremo”, alla domanda se si candiderà a sindaco di Milano. L'attuale capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale è dato come tra i più sicuri per la candidatura alle primarie di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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