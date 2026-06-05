Un docente della Scuola militare Teulié è stato arrestato dopo aver tentato di inquinare le prove. Secondo quanto riferito, l’insegnante ha offerto 500 euro a uno studente per distruggere il telefono, nel tentativo di ostacolare le indagini. Si tratta di un episodio legato a un ragazzo che, a causa di abusi subiti, aveva lasciato la scuola.

Milano, 5 giugno 2026 – Per tenere sotto scacco un ragazzo “fragile”, che a causa degli abusi subiti ha poi lasciato la Scuola militare Teuliè, l’insegnante di italiano e latino avrebbe cercato di convincerlo di essere “colpito dal malocchio”. Si presentava come una sorta di “salvatore”, arrivando a raggiungerlo nella sua città natale e “costringendolo a rimanere chiuso in casa” per sfuggire alle sue attenzioni. “Io non vado molto bene a scuola e quindi potrei rischiare la bocciatura ed essere estromesso dalla scuola – ha riferito agli inquirenti un altro ragazzo –. Ciò significherebbe non avere la possibilità di partecipare ai concorsi nelle forze armate poiché sono stato già bocciato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il docente arrestato della Teulié informato delle indagini ha tentato di inquinare le prove: “Ti posso pagare 500 euro se distruggi il telefono”

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