Un insegnante della Scuola militare Teuliè è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, avrebbe scritto a uno studente in chat chiedendogli una foto e offrendo un voto più alto in cambio di dettagli espliciti. Nella conversazione, avrebbe commentato: “7,5 meritato, 8,5 per qualche dettaglio hard all’insaputa di Giulia”. La polizia ha sequestrato i dispositivi dell’uomo.

Scriveva al suo studente in chat: “7,5 meritato, 8,5 per qualche dettaglio hard all’insaputa di Giulia”. Solo una delle centinaia di messaggi che il professore mandava a otto studenti maschi. Seguivano richieste di foto intime, video di rapporti e altro. Il tutto in cambio “dell’aiutino”. Per anni, almeno dal 2024 e fino a pochi giorni fa, ha agito in questo modo un professore di latino che insegna all’interno della notissima Scuola militare Teuliè di Milano con sede con corso Italia nel pieno centro della città. È stato arrestato oggi e messo ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti e concussione. Perché “abusando della propria posizione di docente e delle condizioni di inferiorità psichica degli studenti costringeva gli stessi a subire ripetuti atti sessuali (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il prof della Scuola militare Teuliè arrestato per violenza sessuale: “Mandi una fotina? Ti do 8,5 per dettagli hard”

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