Il servizio di trasporto pubblico inizia a collegare i sette lidi con il pullman. Il servizio, dedicato ai giovani, promuove la mobilità verso le spiagge e la vita notturna della zona. La ripresa del servizio coincide con l’avvio della stagione estiva e la frequentazione dei lidi da parte dei ragazzi. Il trasporto è stato potenziato per facilitare gli spostamenti verso le località balneari e le aree di aggregazione serale.

Con la stagione estiva in partenza, anche i ragazzi iniziano ad andare verso i lidi comacchiesi per tuffarsi nella vita notturna. Ciò che il Discobus vuole fare è accompagnare in sicurezza i giovani che vogliono trascorrere la serata al mare. Il servizio sarà attivo a partire dal 20 giugno e si svolgerà tutti i sabati fino all’8 agosto, con l’aggiunta di una corsa straordinaria di Ferragosto, programmata per la notte di venerdì 14 agosto. "Con questa iniziativa che ripetiamo anno dopo anno, desideriamo proteggere i ragazzi fornendo un servizio utile e sicuro per raggiungere il luoghi del divertimento e tornare a casa in sicurezza – ha sottolineato l’assessore Stefano Vita Finzi Zalman –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Discobus punta sui sette lidi: "Ragazzi al mare in sicurezza". Riparte il pullman per la movida

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