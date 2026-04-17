Riparte la sosta a pagamento sui lidi | tariffe invariate e venerdì mattina gratis In arrivo novità anche per il Navetto mare

Con l’arrivo della primavera, la città si prepara alla riapertura della stagione balneare con alcune novità. La sosta a pagamento sui lidi riprende con tariffe invariata e un servizio gratuito venerdì mattina. Inoltre, è stato annunciato il ritorno del trasporto Navetto Mare, che collegherà diverse zone della costa. Queste misure sono state confermate dai responsabili prima dell’inizio della stagione turistica.

Con la primavera Ravenna si prepara alla nuova stagione balneare. Tornano così il servio di trasporto del Navetto Mare e la sosta a pagamento sui lidi. Da sabato 25 aprile sarà attivo il Navetto Mare, il servizio gratuito di bus navetta finanziato dal Comune di Ravenna, servizio ritenuto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Novità per la sosta a pagamento a Faenza: nuovo gestore e parcometri di ultima generazioneNovità per i parcheggi a pagamento e primi risultati interessanti dal servizio di bike sharing. Tariffe invariate e fondo extra per le stradeAmpliamento della piscina, rotatoria di via Pertini e un piano straordinario per gli asfalti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dal 15 aprile riprende la pulizia strade a Cuneo, attenzione ai divieti di sosta; Ascot: Affluenza incredibile di camperisti. Chioggia riparte, Gebis conferma Moretto; Lo Jolo riparte col piede giusto: 2-0 contro il Casalguidi; A1 maschile: il Posillipo riparte, Trieste deve rispondere contro il Savona. Serie A Femminile: quando riparte il campionato dopo la sosta per le qualificazioni MondialiSerie A Femminile torna in campo dopo la sosta per le qualificazioni Mondiali: il 25-26 aprile la 19ª giornata con sfide decisive come Juventus-Roma e Milan-Napoli. Scopri il programma completo e la c ... tag24.it Pizzale della pace, ad Alghero torna la sosta a pagamentoRiparte l’onda blu ad Alghero, fino a metà ottobre nel piazzale della Pace la sosta sarà sempre a pagamento. Si ricorda alla cittadinanza che, come ogni anno, dal 15 aprile al 15 ottobre la sosta neg ... sassarioggi.it Riparte la carovana di "Xpitch", lo speciale 'X Factor' dedicato alle start up calabresi. Dopo quella di un mese fa all'Unical cosentina, sara' ora l'universita' Magna Grecia di Catanzaro ad ospitare la seconda tappa dell'iniziativa promossa dall'associazione L'oro - facebook.com facebook Psicologi gratis per i giovani: a Roma riparte “A Mente Libera” (con incontri anonimi nelle biblioteche e farmacie) x.com