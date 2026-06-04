Dalla città al mare per ballare la notte in sicurezza | torna il servizio ' Discobus' Orari e biglietti

Notizia in breve

Il servizio 'Discobus' riprende questa estate, offrendo trasporto pubblico per i giovani verso i Lidi ferraresi. Il servizio garantisce viaggi in sicurezza e sostenibilità ambientale, con orari e biglietti disponibili. È pensato per favorire la mobilità notturna e ridurre l’uso di auto private. La linea collega la città al mare, facilitando l'accesso alle località balneari durante le ore serali e notturne.